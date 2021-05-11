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فتح باب التسجيل للترشح في الانتخابات الرئاسية بإيران

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:18 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل للترشح في الانتخابات الرئاسية في البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ووافق البرلمان الإيراني، على تعديل قانون انتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث نال التعديل موافقة 152 نائباً، فيما عارضه 56 ، بينما امتنع ست نواب عن التصويت، من أصل 239 نائباً حضروا الاجتماع.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، القانون الجديد ينص في الجزء الثاني من البند الأول من المادة الأولى، على أن مرشح الرئاسة الإيرانية ينبغي أن يكون إيراني الأصل، ولا يحمل جنسية أو إقامة دولة أخرى، أو حتى مقدماتها (Green Card) في السابق أو في الوقت الراهن.

 

ورفض البرلمان الإيراني، مقترحًا بأن يكون سن مرشحي الانتخابات الرئاسية بين 40 إلى 70 عاما.

 

وجاء تعديل القانون قبل شهور من إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو العام المقبل، وكان مستشار المرشد الإيراني لشؤون الصناعات الدفاعية، العميد حسين دهقان، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية.

 

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