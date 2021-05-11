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أمطار رعدية ورياح شديدة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد اليوم، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء تسجل القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

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