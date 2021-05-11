إسرائيل تستدعي 8 فرق من قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود

استدعت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، 8 فرق من قوات الاحتياط في شرطة حرس الحدود بسبب المواجهات في القدس.

وقد نشر الجيش الإسرائيلي، مزيدًا من فرق المدفعية في محيط قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر فلسطينية، عن مواجهات داخل ساحات المسجد الأقصى بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.