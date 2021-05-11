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"مياه القليوبية" تستعد لاستقبال عيد الفطر وترفع درجات الاستعداد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:41 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه، عن خطة استعدادات الشركة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنها تشمل تشكيل غرفه طوارئ بمدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الأجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مرفق مع عمل ورديات مناوبة 24 ساعة لتوفير العدد اللازم، لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وأكد مجاهد على المسئولين بالاستعداد الجاد ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها محذرًا بعدم إغلاق التليفونات المحمولة.

وأشار مجاهد إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى، موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى من التليفون الارضي ورقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠من التليفون المحمول.

وناشد مجاهد، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والحرص على إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة، حيث تسبب الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالخرطوم، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط في أوقات الذروة.

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