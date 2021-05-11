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سماع دوي غارات إسرائيلية جديدة على شمال قطاع غزة وجنوبه

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي غارات إسرائيلية جديدة على شمال قطاع غزة وجنوبه.

 

شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن بين المواقع المستهدفة مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحركة "حماس"، ونفقين هجوميين محاذيين للسياج الأمني.

 

 وأعلن أدرعي، عن مقتل 15 ناشطا في "حماس" جراء الغارات.

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فلسطين سماع دوي غارات الاقصى اسرائيل

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