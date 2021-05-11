نمو أحجام المناولة بالموانئ السعودية 8 % خلال أبريل





سجلت موانئ السعودية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، نموا لافتا خلال نيسان (أبريل) 2021 عبر تحقيقها ارتفاعا في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت 8.25 في المائة، بواقع أكثر من 609 آلاف حاوية قياسية، وكذلك سجلت ارتفاعا في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت 52.44 في المائة، بواقع أكثر من 263 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن، كما شهدت أعداد السفن ارتفاعا 24.52 في المائة، بواقع 1102سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من عام 2020.





ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للموانئ، حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعا لافتا في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة بلغت 88.64 في المائة، بواقع أكثر من 450 ألف رأس من الماشية الحية، كما حققت ارتفاعا في أعداد الركاب بنسبة زيادة بلغت 397 في المائة، بواقع 46 ألف راكب، فيما حققت ارتفاعا في أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة بلغت 7.18 في المائة، بواقع 84 ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية 2.3 مليون طن.





تأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.





يذكر أن "موانئ" تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى أن يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاعا مستداما ومتكاملا يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية، ليسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزا لوجستيا عالميا.



