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أسعار الذهب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 11-5-2021

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر ومحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 924.50 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط يسجل 847.47 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 808.96 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 693.39 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 539.30 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 462.25 جنيه

سعر الجنيه الذهب يسجل 6472.00 جنيه

سعر كيلو الذهب يسجل 924503.00 جنيه

سعر الأونصة تسجل 28752.00 جنيه

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