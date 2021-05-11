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أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-5-2021 فى الأسواق بالدقهلية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-5-2021 استقرارا فى الأسواق بمحافظة الدقهلية، مع قيام الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعار في شهر رمضان.

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

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