تحرير 303 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 34 مقهى بالقليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، تحرير 303 مخالفة عدم ارتداء كمامة للأفراد والمنشآت بجميع مدن وأحياء المحافظة، وذلك مساء أمس الاثنين، خلال المرور على كافة المنشآت الخدمية، ووسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما جرى ضبط 115 شيشة وغلق 34 مقهى وتحرير 31 محضر مخالفة مواعيد الغلق.



وأضاف محافظ القليوبية، في بيان له اليوم، أن الحملات على مدار الخمسة أيام الماضية، أسفرت ضبط 990 شيشة، وتحرير 1279 محضر عدم ارتداء كمامة، وتحرير 214 محضر مخالفة قرارات الغلق، وغلق 129 مقهى، اعتبارًا من يوم الخميس الماضي.



وأوضح محافظ القليوبية، أن إجمالي ما جرى ضبطه خلال الحملات المستمرة في كافه مجالس المدن والأحياء اعتبارا من الخميس ٢٢ أبريل وحتى أمس الإثنين، 7462 شيشة، وتحرير 5708 محضر عدم ارتداء كمامة، و699 محضر مخالفة قرارات الغلق، وغلق 657 مقهى مخالفة.



وأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء أمس الإثنين جولة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة منظومة النظافة والإشغالات بثلاث مدن بنها، قليوب، حي شرق شبرا الخيمة.



وبدأ الهجان الجولة بالمرور على أصحاب معارض السيارات بمدينه بنها والذين يفترشون سيارتهم بالشوارع الرئيسية واستغلال الطريق العام لهم، حيث أعطى مهلة لأصحاب المعارض السيارات برفع الإشغالات لديهم، كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الطريق العام، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات.