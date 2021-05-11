واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-



ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (9،2 طن "مفروم جلود دواجن- برجر- لانشون") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية.



ضبط (9،75 طن "دقيق فاخر – عدس– أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) وبحوزته (1،78 طن "سكر تموينى" – 280 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية 19890 جنيه).



ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على (260036جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.



ضبط (2 طن كيماويات صناعية "كلور- صابون سائل- مسحوق غسيل- حمض سلفونيك- صودا كاوية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



ضبط (15700 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - حشو أعصاب") بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.



ضبط (6900 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى- ماسحة كحولية - 74 أسطوانة أوكسجين طبى") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

