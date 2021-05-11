Advertisements

ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:19 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1265 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (9،2 طن "مفروم جلود دواجن- برجر- لانشون") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (9،75 طن "دقيق فاخر – عدس– أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) وبحوزته (1،78 طن "سكر تموينى" – 280 عبوة "زيت تموينى" مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بهما فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية 19890 جنيه).

ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية) لإستيلائه على (260036جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط (2 طن كيماويات صناعية "كلور- صابون سائل- مسحوق غسيل- حمض سلفونيك- صودا كاوية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للكيماويات والمنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (15700 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - حشو أعصاب") بدون مستندات "مجهولة المصدر".. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

ضبط (6900 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى- ماسحة كحولية - 74 أسطوانة أوكسجين طبى") بدون مستندات مجهولة المصدر تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ 34 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ ساعة و نصف

فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1292 قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق بالجيزة

ضبط 1304 قضية تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 1305 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

في الشهر المبارك.. مباحث التموين تواصل حملاتها لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
10:31 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق