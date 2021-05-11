الحلقة الـ28 من "النمر".. وفاة أحمد حلاوة وزواج هنا الزاهد من خالد أنور





عُرِضت قناة "الحياة" مساء أمس الحلقة الـ28 من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، ودارت الأحداث حول اعتذار "عبد الله"محمد إمام لزوجته "شمس"نيرمين الفقي عما فعلته أمه "هدية" سوسن بدر معها بسبب اعتدائها عليها أمام أهل الصاغة، وتتجه "ملك"هنا الزاهد" لوالدتها في المستشفى لتخبرها أن "الشيمي" قد توفى، ففرحت والدتها بهذا الخبر، وتمنت أن يلحق به" عنتر"، و"الحاوي"، و"شمس"، فأخبرتها أن" الشيمي" كان شريرًا وأنه قد تزوج عُرفي من" شمس"، وأنه حاول قتلها بعدما أصبحت حامل منه وهنا علمت" ملك" أن علي أخوها بالفعل.



زواج ملك من "حسن الحلق" خالد أنور، ويوم زفافها يتجه لها عبد الله ويخبرها أن "حسن" قد أخبره بأنها من حرضته لقتله يوم فرحه، ثم أمر رجاله بتوزيع الهدايا على المدعوين؛ لأن فرح ابنة عمه بمثابة فرحه.





يتجه "عبدالله" لزوجته"شمس"، فتخبره أنها تعرف حقيقة مشاعره تجاه ملك وأنه يُحبها منذ أن كان عمره خمس سنوات، فينكر هذا الكلام ثم يقرر أن يتجهوا للعيش بعيدًا عن الصاغة.



رفضت "ملك" الإقامة في غرفة واحدة مع "حسن"، وتخبره أنها أعدت له غرفة أخرى ولن يقترب منها إلا بعد موت" عبد الله" وان لم يحدث ذلك فسوف يصبح مثل شقيقها "خالد"، ثم تقرر "ملك" أن تشن الحرب على "عبدالله"، حيث أنها قررت خوض الانتخابات ضد "عبد الله"، حيث نجحت في كسب مزادين ضده وقامت بالشراء بضعف الثمن، حتى خسر عبدالله، ثم قامت بحرق المصنع الخاص بعبد الله، واخبرت"شمس" زوجها أنه لم يستطع أخذ حقه منها بسبب حبه وطلبت منه أن تنزل للعمل معه، فوافق على الفور.



ذهاب "سالي" إيناس كمال " لـ" ملك" لكي تخبرها أن" عنتر" بيومي فؤاد هو من قتل والدها؛ لأنه هدده بالقتل أمامها عندما علم بنيته في الزواج منها.



إلقاء القبض على"علي" بتهمة قتل" الشيمي"، ثم يُحرض" عنتر" على قتل" عبد الله"، وتدخل" فريدة" ولاء الشريف على والدها" الحاوي " أحمد حلاوة " فتجده غارقًا في دمائه بعدما تم طعنه بخنجر.



يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.