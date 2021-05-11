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مقتل جندي تركي وإصابة 4 في هجوم بسوريا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنه أسفر هجومًا صاروخيًا على قافلة إمداد عسكرية تركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن القوات التركية ردت على الهجوم بإطلاق النار على أهداف حددتها في المنطقة. ولم تذكر تفاصيل أو تحدد المسؤول عن الهجوم في وقت متأخر من يوم الاثنين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو جماعة معارضة لمراقبة الحرب، إنه انفجرت عبوة ناسفة اثناء مرور قافلة تركية مكونة من سبع مركبات على طريق بين معبر باب الهوى الحدودي وقرية كفر لوسين الحدودية.

وقال المرصد إن إحدى المركبات أصيبت بشكل مباشر. وأضاف أنه هرعت سيارات الإسعاف إلى المناطق لإجلاء القوات التركية التي أصيبت، وأن القوات التركية طوقت المنطقة لبعض الوقت ومنع الناس من الوصول إليها.

في العام الماضي، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أوقف هجوم الحكومة السورية المدعوم من روسيا على إدلب، آخر معقل رئيسي للمعارضة في سوريا. على الرغم من الانتهاكات المتفرقة، صمدت الاتفاقية منذ ذلك الحين. وروسيا هي الحليف العسكري الرئيسي للحكومة السورية بينما تدعم تركيا المعارضة السورية.

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هجوم بسوريا مقتل جندي تركي

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