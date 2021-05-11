مقتل جندي تركي وإصابة 4 في هجوم بسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إنه أسفر هجومًا صاروخيًا على قافلة إمداد عسكرية تركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين.





وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن القوات التركية ردت على الهجوم بإطلاق النار على أهداف حددتها في المنطقة. ولم تذكر تفاصيل أو تحدد المسؤول عن الهجوم في وقت متأخر من يوم الاثنين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو جماعة معارضة لمراقبة الحرب، إنه انفجرت عبوة ناسفة اثناء مرور قافلة تركية مكونة من سبع مركبات على طريق بين معبر باب الهوى الحدودي وقرية كفر لوسين الحدودية.





وقال المرصد إن إحدى المركبات أصيبت بشكل مباشر. وأضاف أنه هرعت سيارات الإسعاف إلى المناطق لإجلاء القوات التركية التي أصيبت، وأن القوات التركية طوقت المنطقة لبعض الوقت ومنع الناس من الوصول إليها.



