Advertisements

ضبط 96 طربة لمخدر الحشيش بمحافظتي البحيرة والإسكندرية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن البحيرة والإسكندرية، نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عدد 60 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420،000) أربعمائة وعشرون ألف جنيه تقريبًا بنطاق مديرية أمن البحيرة.

كما تم ضبط (عدد 36 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (252،000) مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريبًا بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 96 طربة لمخدر الحشيش بمحافظتي البحيرة والإسكندرية
ضبط 96 طربة لمخدر الحشيش بمحافظتي البحيرة والإسكندرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 12 ساعة

فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 14 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط عاطل لحيازته على 100 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

بقيمة 3 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط شحنتين مخدرات

بقيمة مليون جنيه.. ضبط 147 طربةحشيش بالإسماعيلية

ضبط 320 طربة حشيش بحوزة عناصر إجراميةفي البحيرة والدقهلية

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة ٣ أشخاص بالإسكندرية

ضبط 145 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
10:31 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق