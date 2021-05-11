ضبط 96 طربة لمخدر الحشيش بمحافظتي البحيرة والإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديريتى أمن البحيرة والإسكندرية، نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



ضبط (عدد 60 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (420،000) أربعمائة وعشرون ألف جنيه تقريبًا بنطاق مديرية أمن البحيرة.



كما تم ضبط (عدد 36 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (252،000) مائتان وإثنان وخمسون ألف جنيه تقريبًا بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



