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تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:28 ص
اراوبارينا
اراوبارينا
محمد زويد
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اقترب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز من الرحيل عن الفريق السماوي خلال الساعات المقبلة.

وعلم الـ "الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة داخل النادي السماوي، عن وجود حالة من الغضب الشديد انتابت المسئولون في نادي بيراميدز عقب مباراة سيراميكا اليوم والسقوط المدوي.

وأضاف المصدر": لن ننتظر حتى مواجهة إنيمبا النيجيري، في كأس الكونفدرالية الأفريقية الأحد القادم".

وشدد:" ربما يتم الإعلان رسميا عن توجه الشكر إلى المدرب الأرجنتيني خلال الساعات القليلة المقبلة".

ومن المقترح أن يتولي البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريب بيراميدز خلال الفترة القادمة ، وفي حالة فشل المفاوضات، يظل الحل الثاني لدي بيراميدز هو مدرب المنتخب المصري السابق هيكتور كوبر.

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