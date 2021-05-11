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ضبط عامل لترويجه 18 ألف قطعة ألعاب نارية بالفيوم

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة ترويج 18 ألف قطعة ألعاب نارية بمحافظة الفيوم.

فقد تمكنت خدمة تأمين محطة سكك حديد الفيوم التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (عامل - مقيم بالفيوم) أثناء تواجده على رصيف المحطة وبحوزته كمية من الألعاب النارية عبارة عن (عدد 18000 قطعة ألعاب نارية).
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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