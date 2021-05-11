أسامة ربيع لـ السيسي: "دمت زعيما وطنيا قادرا على قيادة سفينة الوطن"

هنأ الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الشعب المصري باقتراب حلول عيد الفطر، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "دمت يا سيادة الرئيس السيسي زعيما للوطن قادرا على قيادة سفينة الوطن، وكلنا ثقة في وصول الوطن إلى بر الأمان".





وأشار "ربيع"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن دعم القيادة السياسية لقناة السويس بلا حدود، والذي كان سببا في نجاح هيئة قناة السويس في مواجهة الكثير من التحديات، ومنها القدرة على مواجهة أزمة السفينة الجانحة أيفرجيفن بقناة السويس.



