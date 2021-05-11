رئيس قناة السويس: لدينا خطة طموحة لتحويل شركات الهيئة لرابحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك خطة طموحة لإعادة هيكلة المؤسسات التابعة للهيئة وتحويلها لشركات رابحة.





وأشار "ربيع"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الهيئة قامت بتعزيز الربط بين ضفتي القناة وهو ما يجسد رؤية تحقيق التنمية في سيناء، حيث أصبح الانتقال من وإلى سيناء لا يتعدى 15 دقيقة.





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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع منذ عدة أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



