"قلوبنا معاكم".. محمد رمضان يُعلن تضامنه مع فلسطين





أعلن الفنان محمد رمضان تضامنه مع الفلسطينية، بسبب الاعتداءات التي حدثت مؤخرًا من الإسرائيليين مع أهالي حي الشيخ جراح، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، قال فيه:"ربنا وقلبنا مع أخواتنا الفلسطينين ربنا يشفي المصابين ويرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته ويقويكم وثقة في الله تبقوا في أحسن حال دايما ويرزقوا الأمن والاستقرار والنصر".



وفي سياق آخر، يُشارك محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل " موسي"، وهو بطولة سمية الخشاب، تارا عماد، هبة مجدي، عارفه عبد الرسول، منذر رياحنه، رياض الخولي، عبير صبري تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة