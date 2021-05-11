موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي نادي مانشستر سيتي نظيره فريق نيوكاسل ضن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي نيوكاسل.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتاج نادي مانشستر سيتي للفوز بالمباراة ليتوج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



