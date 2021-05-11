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جهود أجهزة الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:38 ص
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن الجيزة
ضبط (كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الحشيش- ميزان حساس- مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).
مديرية أمن البحيرة
ضبط من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).
مديرية أمن مطروح
ضبط كمية من مخدر الأفيون والحشيش والهيروين- مبلغ مالى– 5 هواتف محمول، بحوزة عدد 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية
مجموعات إستهداف بؤرة السحر والجمال
ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مديرية أمن الجيزة
ضبط (كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الحشيش- ميزان حساس- مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).
مديرية أمن البحيرة
ضبط من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).
مديرية أمن مطروح
ضبط كمية من مخدر الأفيون والحشيش والهيروين- مبلغ مالى– 5 هواتف محمول، بحوزة عدد 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية
مجموعات إستهداف بؤرة السحر والجمال
ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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