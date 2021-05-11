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جهود أجهزة الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الجيزة
ضبط (كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الحشيش- ميزان حساس- مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).

مديرية أمن البحيرة
ضبط من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).

مديرية أمن مطروح
ضبط كمية من مخدر الأفيون والحشيش والهيروين- مبلغ مالى– 5 هواتف محمول، بحوزة عدد 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية

مديرية أمن الإسكندرية
ضبط كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية
مجموعات إستهداف بؤرة السحر والجمال
ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود أجهزة الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها
جهود أجهزة الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها
جهود أجهزة الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها
جهود أجهزة الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها

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