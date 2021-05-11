جهود أجهزة الداخلية لضبط حائزي المواد المخدرة والمتاجرين فيها

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن الجيزة

ضبط (كمية من مخدر البودر - كمية من مخدر الحشيش- ميزان حساس- مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).



مديرية أمن البحيرة

ضبط من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية).



مديرية أمن مطروح

ضبط كمية من مخدر الأفيون والحشيش والهيروين- مبلغ مالى– 5 هواتف محمول، بحوزة عدد 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتفى محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية

مجموعات إستهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



