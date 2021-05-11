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وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر توجيهات بمواصلة الغارات على قطاع غزة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:37 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، توجيهات بمواصلة الغارات على قطاع غزة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إطلاق 345 صاروخًا من غزة سقط منها 255 على مدن وبلدات إسرائيلية.

 

وشن الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن بين المواقع المستهدفة مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحركة "حماس"، ونفقين هجوميين محاذيين للسياج الأمني.

 

 وأعلن أدرعي، عن مقتل 15 ناشطا في "حماس" جراء الغارات.

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