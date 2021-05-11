برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب أبراج الكهرباء المتواجدة وسط المناطق السكنية





تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن خطة الانتهاء من نقل أبراج الضغط العالى المتواجدة وسط الكتلة السكنية، وذلك نظرًا لما تمثله من مخاطر على الصحة العامة للمواطنين، وهناك العديد من الحوادث التي وقعت جراء هذه الأزمة التي أصبحت تشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين.





وأوضح "محسب" في طلبه، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد من المناطق غير المخططة والعشوائية التي تشهد انتشار أبراج كهرباء شديدة الخطورة، وتمر الأسلاك فوق المنازل مما يشكل خطرًا على قاطني هذه العقارات، وهناك بعض الوقائع التي نتجت عن هذا الأمر، مما يستوجب سرعة الانتهاء من نقل هذه الأبراج وشبكات الكهرباء عن الأماكن السكنية لأماكن خالية من السكان مع استمرارية الحفاظ على الخدمة.





وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إقامة وحدات الضغط العالى بعيدًا عن العمران، لافتًا إلى أن هناك حالات تعدى على الأراضى هي التي تسبب في هذا الأمر وجعلت الأبراج تتواجد في وسط المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن منازل الفلاحين أكثر عرضة للخطر، وبحسب بيانات وزارة الكهرباء فإن المسافة الآمنة لتجنب مخاطر أبراج الضغط العالى تبلغ 25 مترا ولكن الكارثة أن تلك الأبراج تلاحق آلاف المبانى، وتمر فوق آلاف المنازل وتهدد الجميع بالموت صعقًا، مما يستوجب تحويل الكابلات الهوائية لكابلات أرضية ونقل الأبراج لمناطق بعيدة عن العمران لتفادي هذه المخاطر.

