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محافظ القليوبية يستقبل وفد من الكنيسة الإنجيلية ببنها لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام محافظة القليوبية، وفد من الكنيسة الإنجيلية على رأسهم القس إيميل أنور رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطرالمبارك.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية وروح المحبة التي تميز الشعب المصري بين باقي الشعوب كما قدم الشكر للمحافظ على الجهود المبذولة والرائعه التى يقوم بها داخل المحافظة من أجل التنمية والتقدم والرقي.

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