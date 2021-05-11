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عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:39 ص
شيكابالا
شيكابالا
هيثم حبيب
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أحالت اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد واقعة لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا للجنة الإنضباط لإتخاذ قرار حيالها.

أحداث الواقعة بدأت وقت استبدال اللاعب خلال مباراة الزمالك أمس أمام الأهلى حيث قام اللاعب بالإشارة إلى الحذاء باتجاه الجماهير.

جدير بالذكر أن مباراة القمة التى أقيمت مساء أمس الإثنين انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى.

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