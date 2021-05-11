أسامة ربيع يستعرض مقترح ازدواج وتعميق جديد في قناة السويس

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تقريرا عن مقترح تنفيذ توسعة وتعميق وازدواج جديد في قناة السويس.





وأشار "ربيع"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن هذا المقترح لتوسعة وتعميق القناة سيحسن من عبور السفن، منوها بأن تنفيذ هذا المقترح سيستغرق 24 شهر.





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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع منذ عدة أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



