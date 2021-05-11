عاجل.. السيسي يفتتح عدد من المشروعات التنموية بقناة السويس عن بعد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية الجديدة التابعة لهيئة قناة السويس، عبر "الفيديو كونفرانس".





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع منذ عدة أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



