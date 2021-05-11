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عاجل.. السيسي يفتتح عدد من المشروعات التنموية بقناة السويس عن بعد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات التنموية الجديدة التابعة لهيئة قناة السويس، عبر "الفيديو كونفرانس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع منذ عدة أيام مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز إستراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

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