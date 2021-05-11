بعد نجاحها في "الطاووس".. "الفجر الفني" يُكرم رانيا محمود ياسين





كرم موقع "الفجر الفني" الفنانة رانيا محمود ياسين، وذلك بعد نجاحها في مسلسل "الطاووس" بتجسيد شخصية "ليلي نصار ".



وتحدثت خلال الندوة عن كواليس التصوير وسبب موافقتها علي العمل بالرغم من قلة مساحة الدور وتحدثت أيضا عن مفاجآت منها كواليس ابتعادها عن تقديم البرامج ورأيها في مسلسلات رمضان.



الطاووس من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج ستارز ميديا برودكشن للمنتجة شيرين مجدي.



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