رسالة جديدة من الخارجية الإثيوبية إلى المبعوث الأمريكي بشأن سد النهضة

أكدت الخارجية الأثيوبية، أن مازالت متمسكة بالمفاوضات الدبلوماسية فيما يخص ملف سد النهضة.



ووصفت أديس أباب، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، القاءات المسئولين في إثيوبيا مع المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي بأنها مثمرة جدا، وأنهم يسعون لنهاية تجعل الكل رابحا.



وقالت الخارجية الأثيوبية: «أكدنا للمبعوث الأمريكي تمسكنا بمفاوضات دبلوماسية في ملف سد النهضة»



كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن قيام المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي –المُعين حديثًا في إبريل الماضي- بجولة تشمل كل من مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل بحث أزمة سد النهضة.





يُذكر أن المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية كريستيان جيمس، أعلن أن موقف الإدارة الأمريكية من قضية سد النهضة هو دعم كل الجهود البناءة بين الدول الثلاثة، وأن حل الأزمة لن يتم إلا بالتفاوض بين الدول الثلاث.

