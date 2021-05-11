Advertisements

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالمخدرات

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط شخصين لقيامهما بغسل ٢٥ مليون جنيه في مجال الاتجار بالمخدرات

ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 80 مليون جنيه حصيله نشاطهم فى الإتجار بالمواد المخدرة

ضبط متهم بغسـل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه فى الاتجار بالمخدرات

ضبط شخصين قاما بغسـل قرابة 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
10:31 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

09:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق