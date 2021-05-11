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أول تعليق من السيسي على مقترح تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:53 ص
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للشعب المصري وهيئة قناة السويس، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والعالم العربي والإسلامي والعالم كله بخير وسلام".
وأشار "السيسي"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، إلى أن زيارته إلى قناة السويس اليوم تستهدف أن القناة تعمل بكامل طاقتها، مشيدا بالجهد الذي تبذله قناة السويس، مضيفا: "والجهد اللي هيتعمل في المقترح الذي عرضه الفريق أسامة ربيع".
وعن مقترح تحسين الجزي الجنوبي من المجري الملاحي، علق الرئيس السيسي: "أتمنى أن اللي يعمل الشغل كله قناة السويس بمواردنا ومعداتنا، ويمكن الاستعانة ببعض الشركات إذا تم تقديم عروض مناسبة لعملية التكريك المطلوبة".
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