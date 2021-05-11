حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

تمكنت حملة أمنية بالقليوبية من ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين.



فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:



ضبط (6) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية بحوزة

6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.

ضبط (12) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة).. بحوزة 14 متهم.. لـ 5 منهم معلومات جنائية.

ضبط (3) قطع سلاح أبيض.

ضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا.

تنفيذ (7138) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى إستمرار الحملات.

