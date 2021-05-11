وكيل زراعة الفيوم يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك



هنأ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيده على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات.



حيث أرسل وكيل الوزارة برقية تهنئة إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء رمزي المزين مساعد وزير الداخلية مدير امن الفيوم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



جاء في نص البرقية يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن كافة العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولى عز وجل أن يتقبل الصيام وصالح الأعمال، وأن يديم على مصر وأهلها الأمان والسلام وأن يحفظها وأهلها المخلصين من كل سوء ومكروه.

