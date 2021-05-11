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محافظ قنا: تجهز 2442 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مديرية الأوقاف انتهت استعداداتها عبر تجهيز 2442 مسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأكد " الداودي " أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة.
وشدد أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مضيفا أنه هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.
من جانبه شدد فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا على الأئمة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والا يزيد مدة الخطبة عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصي بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.

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