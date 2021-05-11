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الصناعة تضع شروط للإفراج الجمركي عن السيارات الكهربائية

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، بأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها، واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.


ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة، إن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع أكبر شركات السيارات العالمية.

وأكدت أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري، خاصة وأن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.

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