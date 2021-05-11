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السيسي عن أحداث مسلسل الاختيار: ذكرتنا بأيام صعبة مرت بفضل الله

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدراما خلال شهر رمضان تناولت عدد من القضايا مرت علينا كمصريين، موجها التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين الذين تلقوا النار والرصاص والعبوات الناسفة من أبناء الجيش والشرطة بدلا من شعب مصر.

وأشار "السيسي"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، إلى أنه من الصعب أن ننسى هذه الفترة الصعبة التي مرينا بها، منوها بأن الدراما ذكرتنا بأيام صعبة مرت علينا، معلقا: "هذه الأيام لم تمر إلا بتضحيات المصريين من كل القطاعات".

وأضاف أن هذه التضحية كانت ثمن تم تسديده، منوها بأنه عندما كانوا يتحدثوا عن الإرهاب المحتمل كان يسأل المصريين: "إرهاب إيه هو ممكن يحصل حاجة.. الدولة والمسئولين لهم رؤية، وهناك دراسات تجرى تستشرف المستقبل، وكانت ترى أننا سنواجه تحدي، وهو ما حدث بالفعل".

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