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تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:01 م
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي منافسات الدوري المصري الممتاز، بملاقاة نظيره المقاولون العرب يوم الثلاثاء 22 يونيو المقبل.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب، على ملعب بترو سبورت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري المصري الممتاز.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات، وخسر مباراتين فقط.

بينما يتواجد ذئاب الجبل في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، من 21 مباراة.

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