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"القسام" تعلن مقتل وفقدان عدد من عناصرها في غارة إسرائيلية استهدفتهم بقطاع غزة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:03 م
غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
وكالات
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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل وفقدان عدد من عناصرها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفتهم في قطاع غزة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.


وشن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وقد أكد الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية من ليلة الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة في عسقلان.

 

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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