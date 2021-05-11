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عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:05 م
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملف سد النهضة يقلق المصريين، موجها للشعب المصري رسالة، قائلا: "اقلقوا لأن ده طبيعي، لكن لازم تكونوا متأكدين أن مسار التفاوض يحتاج إلى صبر وتأني.. ومتستعجلوش النتائج، وخليكم واثقين في الله وبلدكم وقدرتها".
وشدد "السيسي"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، على أن الحفاظ على الحقوق المائية المصرية حد لا يمكن تجاوزه، مضيفا: "بس متستعجلوش.. كل حاجة لها ترتيباتها".
وأضاف أن التفاوض عملية شاقة وصعبة، متابعا: "إحنا بنضغط ونستقبل عدد من المسئولين، والجهد يسير في إتجاه الوصول لحل في هذه المسألة الحساسة"، مؤكدا أن قلق المصريين مقدر ومشروع، ولن يتم التفريط في الحقوق المصرية.
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