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"أفريقية النواب": ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين والأقصى يرجع لصمت المجتمع الدولي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أرجع الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، استمرار جرائم الحرب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واستمرار المواجهات داخل محيط المسجد الأقصى إلى صمت المجتمع الدولى ضد هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية والتى تخالف أبسط حقوق الإنسان الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية داخل المسجد الأقصى حتى فى شهر رمضان المبارك.


ووصف " الجبلى " فى بيان له، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين بجميع اتجاهاتهم وأعمارهم خاصة الشباب منهم بالأبطال والبواسل بعد نجاحهم فى منع جنود سلطات الاحتلال الاسرائيلى من دخول المسجد الأقصى لدرجة أن جميع محاولاتهم لتدنيس المسجد الأقصى باءت بالفشل، مطالبًا من المجتمع الدولى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى لمواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.


وتساءل رئيس إفريقية النواب، عن منظمات ودكاكين حقوق الانسان المشبوهة ؟ مؤكدًا أنه لم تخرج هذه المنظمات المشبوهة لتتحدث عن الانتهاكات الصارخة والخطيرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.


وأشاد "الجبلى" بالموقف الحاسم من الدبلوماسية المصرية تجاه الممارسات غير الشرعية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين، وكان ذلك واضح فى البيان الرسمى لمصر الذى أصدرته الخارجية المصرية، مؤكدًا أن العالم كله على إدراك ووعى كاملين بموقف مصر الواضح والصريح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية فمصر كانت ولاتزال وستظل مع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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