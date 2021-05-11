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بسبب العيد.. ارتباك في مواعيد القطارات والتأخيرات تصل لـ 3 ساعات

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهدت حركة قطارات السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، ارتباكا بسبب الإقبال الشديد من الركاب على القطارات للسفر قبل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك.

وسجلت تأخيرات القطارات حوالي ساعة على الوجه البحري، و3 ساعات بالوجه القبلي، وتأخر انطلاق عدد من الرحلات بسبب الإقبال الشديد من الركاب والركوب دون الحجز المسبق بسبب زحام ما قبل العيد.


كانت هيئة السكة الحديد، أطلقت القطارات الإضافية أو "العلاوات" منذ أمس الأحد خاصة على الوجه القبلي، بعد نفاد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك، لنقل الركاب وقضاء العيد مع أسرهم.

وكانت وزارة النقل قد اعتذرت المواطنين من ركاب مرفق السكك الحديدية بشأن تأخير قطارات السكك الحديدية والتى تحدث حاليًا وخاصة على الخطوط الرئيسية الثلاثة الجاري تطويرها وهي خط القاهرة الاسكندرية وخط القاهرة اسوان وخط بنها الزقازيق الاسماعيلية بورسعيد والتى تحدث نتيجة العوامل استمرار تنفيذ مشروعات تجديد السكة وتطوير وتحديث نظم الإشارات بهذه الخطوط لزيادة معدلات السلامة والأمان عليها.

وذكرت الوزارة أنه من المخطط الإنتهاء منها في ديسمبر 2021 وذلك لخطوط القاهرة الاسكندرية وخط بنها الزقازيق الاسماعيلية بورسعيد بنسبة 100% كما سيتم الإنتهاء بنسبة 50 % لخط القاهرة أسوان، حيث سيتم الإنتهاء من قطاع بني سويف نجع حمادي في نهاية ديسمبر 2021 مع استمرار العمل في قطاعي القاهرة بني سويف ونجع حمادي أسوان.


وأوضحت وزارة النقل أن ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف والذي بدأ بموجات شديدة الحرارة والتى تؤثر على سلامة القضبان وهو ما يتطلب تخفيض سرعة مسير القطارات على الخطوط المختلفة لضمان سلامة مسير القطارات.


وتابعت: ومن المتوقع أن يشعر المواطن بتحسين الخدمة بالتزامن مع تقليل التهديات والتأخيرات بشكل ملحوظ بانكسار الموجة الحارة وتحسن الظروف الجوية اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر 2021 ومع توالي دخول مناطق وأبراج الاشارات في الخدمة بعد الانتهاء من تطويرها على الخطوط الثلاث تباعا.

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