تكريم يوسف الأسدي بعد نجاح شخصية "توفيق" في "الطاووس"

كرم موقع "الفجر الفني" الفنان يوسف الأسدي وذلك بعد نجاح شخصية "توفيق" في مسلسل "الطاووس" والذي يتم عرضه حاليا علي الشاشات.



وتحدث يوسف، عن كواليس تحضير شخصية توفيق ومفاجأة وفاة أمنية والتي تجسد دورها سهر الصايغ وعن ردود الأفعال التي تلقاها حول العمل.



"الطاووس" من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج ستارز ميديا برودكشن للمنتجة شيرين مجدي.