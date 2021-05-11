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دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان (دعاء 29 رمضان 2021) مكتوب.. "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَصَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ" | وبعض الادعية المستحبة (اخر ليلة وترية)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:04 م
دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان
دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان
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دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان (دعاء 29 رمضان 2021) مكتوب.. "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَصَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ" | وبعض الادعية المستحبة (اخر ليلة وترية)

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان (دعاء 29 رمضان 2021) وبعض الادعية المستحبة التي ثبت صحتها عن الصحابة، وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكد على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر وثواب عظيم.

وإليكم دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان: "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِى وَ حُطَّ عَنِّى الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ". 

ثواب دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان: "مَنْ دَعَا بِهِ بُنِى لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِى الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّمُرُّدِ وَ اللُّؤْلُؤِ".

الادعية المستحبة
- "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِه، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الجنَّة وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عمل، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا".

- "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ وعَذابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى وشَرِّ فِتْنَةِ الفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ".

- "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من العجزِ والكسلِ، والجبنِ والبخلِ، والهرمِ، والقسوةِ، والغفلةِ، والعيْلةِ، والذلةِ، والمسكنةِ، وأعوذُ بك من الفقرِ والكفرِ، والفسوقِ والشقاقِ والنفاقِ، والسمعةِ والرياءِ، وأعوذُ بك من الصممِ، والبُكمِ، والجنونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وسيِّئِ الأسقامِ".

- "اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ النَّارِ ومِنْ عَذَابِ النَّارِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ".

دعاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان (دعاء 29 رمضان 2021) مكتوب.. "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَصَيِّرْ لِى كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ" | وبعض الادعية المستحبة (اخر ليلة وترية)

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