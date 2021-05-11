Advertisements

الغموض يحيط بمستقبل نجم ريال مدريد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:04 م
ابراهيم دياز
ابراهيم دياز
غدير أحمد
Advertisements
مازال غموض مستقبل إبراهيم دياز مستمر مع ميلان، عقب تألقه في مباراة فريقه ميلان أمس أمام نظيره يوفنتوس، بحسب تقارير صحفية بريطانية.

انضم المهاجم الإسباني إلى صفوف فريق ميلان في يونيو الماضي معارًا من ريال مدريد، ولعب أفضل مباراة له بقميص الروسونيري أمس ضد يوفنتوس.

ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كوريري" الإيطالية، فإن ميلان سيبدأ التفاوض مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لتمديد إعارة لاعب مانشستر سيتي السابق".

وسبق وانتقل المهاجم من مانشستر إلى ريال مدريد في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكن لاعب الوسط المهاجم، لم يحصل على فرصته كاملة مع النادي الملكي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ميلان لم يقرر بعذ ما إذا كان سيتعاقد معه بشكل رسمي وشراء بطاقته بالكامل أم يتم تجديد إعارته، والأمر هنا يتوقف على ريال مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اخبار ريال مدريد ابراهيم دياز

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ ساعتين

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 13 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
12:05 م

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

10:31 ص

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق