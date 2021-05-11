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الغموض يحيط بمستقبل نجم ريال مدريد
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:04 م
غدير أحمد
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مازال غموض مستقبل إبراهيم دياز مستمر مع ميلان، عقب تألقه في مباراة فريقه ميلان أمس أمام نظيره يوفنتوس، بحسب تقارير صحفية بريطانية.
انضم المهاجم الإسباني إلى صفوف فريق ميلان في يونيو الماضي معارًا من ريال مدريد، ولعب أفضل مباراة له بقميص الروسونيري أمس ضد يوفنتوس.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كوريري" الإيطالية، فإن ميلان سيبدأ التفاوض مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لتمديد إعارة لاعب مانشستر سيتي السابق".
وسبق وانتقل المهاجم من مانشستر إلى ريال مدريد في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكن لاعب الوسط المهاجم، لم يحصل على فرصته كاملة مع النادي الملكي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن ميلان لم يقرر بعذ ما إذا كان سيتعاقد معه بشكل رسمي وشراء بطاقته بالكامل أم يتم تجديد إعارته، والأمر هنا يتوقف على ريال مدريد.
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