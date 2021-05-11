الغموض يحيط بمستقبل نجم ريال مدريد

مازال غموض مستقبل إبراهيم دياز مستمر مع ميلان، عقب تألقه في مباراة فريقه ميلان أمس أمام نظيره يوفنتوس، بحسب تقارير صحفية بريطانية.





انضم المهاجم الإسباني إلى صفوف فريق ميلان في يونيو الماضي معارًا من ريال مدريد، ولعب أفضل مباراة له بقميص الروسونيري أمس ضد يوفنتوس.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "كوريري" الإيطالية، فإن ميلان سيبدأ التفاوض مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لتمديد إعارة لاعب مانشستر سيتي السابق".





وسبق وانتقل المهاجم من مانشستر إلى ريال مدريد في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكن لاعب الوسط المهاجم، لم يحصل على فرصته كاملة مع النادي الملكي.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن ميلان لم يقرر بعذ ما إذا كان سيتعاقد معه بشكل رسمي وشراء بطاقته بالكامل أم يتم تجديد إعارته، والأمر هنا يتوقف على ريال مدريد.



