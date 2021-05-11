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ضبط متهم بسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة.

فقد تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية - له معلومات جنائية) وبحوزته (مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه بأسلوب "المغافلة" (أمكن التوصل إلى عدد 2 من المجنى عليهم)، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى (جارى التوصل لمالكيهم).
بإستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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