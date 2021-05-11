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ضبط متهم بسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:12 م
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة.
فقد تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية - له معلومات جنائية) وبحوزته (مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه بأسلوب "المغافلة" (أمكن التوصل إلى عدد 2 من المجنى عليهم)، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى (جارى التوصل لمالكيهم).
بإستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فقد تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة المنوفية - له معلومات جنائية) وبحوزته (مبلغ مالى - عدد 5 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة متعلقات المواطنين من داخل الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه بأسلوب "المغافلة" (أمكن التوصل إلى عدد 2 من المجنى عليهم)، وأضاف بأن باقى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة أخرى (جارى التوصل لمالكيهم).
بإستدعاء المجنى عليهما، تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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