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السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص من قناة السويس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن اليوم سيتم افتتاح 34 مركب صيد من ضمن 100 مركب صيد كانت تعمل الهيئة على تدشينهم منذ نحو عام ونصف.

وأشار "السيسي"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، إلى أن سعر المركب يصل إلى نحو 17 مليون جنيه، معلقا: "لو قلنا 100 مركب يعني 2 مليار جنيه"، موضحا أن المركب مجهز تجهيز كامل على أنها تعمل في المياه الإقليمية والدولية، حيث بها رادار ومحطة تحلية مياه صغيرة، وثلاجة.

وأضاف أن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وكل المشروعات، حيث أنهم جزء أصيل من الوطن، ومرحب بهم، معلقا: "بنحاول نطور ونحسن من طرق الصيد"، منوها بأن مقارنة سعر مركب الصيد بمثليتها المصنعة في دول اخرى "أرخص بكتير"، منوها بأن الـ 100 مركب صيد هم نواة لأسطول صيد يتحرك في المياه الدولية.

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