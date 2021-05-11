تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون تصريح بالغربية.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بإقامة منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت (بدون ترخيص)، والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين، وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ولجنة فنية من الجهات المختصة تم ضبط المذكور.. وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهريًا



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



