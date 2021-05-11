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روسيا: لدينا احتياطي نفطي يكفي 59 عاما

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:16 م
بوابة الفجر
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أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف اليوم الثلاثاء، أن احتياطي النفط يكفي احتياجات روسيا لـ 59 عاما، والغاز الطبيعي لـ 103 أعوام.
 
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن كوزلوف قوله "إن ذلك هو بمثابة توازن عام"، مضيفا "أن هناك حقول لم يتم استغلالها بالكامل"، مشيرا إلى الحاجة إلى تطوير الاستكشاف الجيولوجي وعلى وجه الخصوص، في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
 
وكان نائب وزير الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا أعلن في الثالث من أبريل ،أن احتياطيات النفط في بلاده في المستوى الحالي للتطور التكنولوجي، ستكون كافية لمدة 58 عاما.

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