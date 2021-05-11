ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد المساكن بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل أحد المساكن بمنطقة الخليفة، فقد تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقه محل سكنه.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (عامل لدى المجنى عليه - عاطل "له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرًا لطبيعة عمله لدى المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته بالإستعانة بالمتهم الثانى، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة زوجة المجنى عليه والإستيلاء منها على نسخة من مفتاح الشقة سكنهما، وقاما بمراقبة المجنى عليه حتى تأكدا من خروجه من المسكن صحبة أسرته فتمكنا من دخول الشقة والإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.



تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

