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السيسي: "ربنا يحفظ بلادنا والعالم من الشرور الموجودة"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر إلى هيئة قناة السويس، موجها التحية إلى الفريق أسامة ربيع، قائلا: "متشكرين، واتمنى لكم التوفيق".

وأشار "السيسي"، خلال احتفالية افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قنة السويس، إلى أنه يتمنى الانتهاء من عملية تطوير المجرى الملاحي في أقرب وقت، حيث سيكون له عائد على المجرى الملاحي، معلقا: "مش عايز اضغط عليكم".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، "ربنا يحفظ مصر بلدنا والعالم كله من الشرور الموجودة".

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