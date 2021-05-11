تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 1.2% خـلال فبراير

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الشهريـة لبيانات التجـارة الخارجية فبراير 2021 وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.34 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2021، مقابل 3.38 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 1.2%.





ومن أهم المؤشرات انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 2% حيـث بلغـت 2.69 مليــار دولار خـلال شهــر فبراير 2021 مقابل 2.75 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (بطــاطس بنسبة 17.6%، برتقال طازج بنسبة 58.8%، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 21.7%، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 42.4%).





وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (فواكه طــازجه بنسبة 23.1%، ملابس جاهزة بنسبة 6.0%، لدائـن بأشكالهـا الاوليــة بنسبة 47.7٪).





وانخفضـت قيمـة الواردات بنسبة 1.6% حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خـلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق



